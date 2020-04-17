Трамп представил план окончания карантина

Президент США Дональд Трамп представил план постепенной отмены ограничения, которые были введены в США на время эпидемии COVID-19.

Источник: CNN

Детали: первый этап предусматривает открытие ресторанов, баров, спортивных залов и других общественных мест. В общественных местах людям необходимо будет находится на максимальных расстояниях друг от друга и не собираться в компании более десяти человек.

Также гражданам США предложат отказаться от поездок, которые не являются необходимыми. Учебные заведения останутся закрытыми.

На втором этапе откроются учебные заведения и будет разрешено собираться группами до 50 человек. Будут также разрешены необязательные поездки.

На третьем этапе отменят ограничения для уязвимых групп населения при соблюдении норм социального дистанцирования. Восстановить работу смогут все

Трамп отметил, что поскольку количество заболевших коронавирусом в каждом штате разное, губернаторы смогут принимать решения о снятии ограничений самостоятельно.

Прямая речь: "Если им нужно оставаться закрытыми, мы позволим им сделать это. Если они считают, что пришло время вновь открыться, мы предоставим им свободу для выполнения этой задачи".

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Напомним: