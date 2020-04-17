Трамп представил план окончания карантина
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Пятница, 17 апреля 2020, 04:07
Президент США Дональд Трамп представил план по возобновлению экономики страны.
Источник: CNN
Детали: первый этап предполагает открытие ресторанов, баров, спортивных залов и других общественных мест.
Трамп отметил, что поскольку количество заболевших коронавирусом в каждом штате разное, губернаторы смогут принимать решения о снятии ограничений самостоятельно.
Прямая речь: "Если им нужно оставаться закрытыми, мы позволим им сделать это. Если они считают, что пришло время вновь открыться, мы предоставим им свободу для выполнения этой задачи".
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Напомним:
- Всего в мире с 2 134 465 случаев заболевания 540 656 человек выздоровели и 142 148 умерло от осложнений, вызванных болезнью.
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