Трамп представил план окончания карантина

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Пятница, 17 апреля 2020, 04:07

Президент США Дональд Трамп представил план по возобновлению экономики страны.

Источник: CNN

Детали: первый этап предполагает открытие ресторанов, баров, спортивных залов и других общественных мест.

Трамп отметил, что поскольку количество заболевших коронавирусом в каждом штате разное, губернаторы смогут принимать решения о снятии ограничений самостоятельно.

Прямая речь: "Если им нужно оставаться закрытыми, мы позволим им сделать это. Если они считают, что пришло время вновь открыться, мы предоставим им свободу для выполнения этой задачи".

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Напомним:

  • Всего в мире с 2 134 465 случаев заболевания 540 656 человек выздоровели и 142 148 умерло от осложнений, вызванных болезнью.

Темы: карантин США Трамп коронавирус


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