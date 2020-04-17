За добу підтверджено 96 600 випадків COVID-19 

16 квітня у світі діагностували 96 600 заражень COVID-19.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу. Worldometers

Деталі: У світі з 2 153 620 випадків захворювання 542 143 осіб одужала та 143 844 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

Зокрема, у США 667 801 ( + 29 567 за минулу добу ) випадків захворювання на коронавірус, в Іспанії 184 948 ( +4289 ), Італії 168 941 ( +3786 ), Франції 147 091 ( +17 164 ), Німеччині 133 456 ( +2945 ), Великій Британії 98 476 ( +4617 ).

Найбільше померлих від вірусу у США 34 617 ( 2174 за минулу добу ), в Італії 22 170 ( 525 ), Іспанії 19 315 ( 503 ).

В Китаї від COVID-19 одужали 78 403, в Німеччині 77 000, Іспанії 74 797.

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Напомним: