За добу підтверджено 96 600 випадків COVID-19 

315 переглядів
П'ятниця, 17 квітня 2020, 04:40

16 квітня у світі діагностували 96 600 заражень COVID-19.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу. Worldometers

Деталі: У світі з 2 153 620 випадків захворювання 542 143 осіб одужала та 143 844 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 

Зокрема, у США 667 801 ( + 29 567 за минулу добу ) випадків захворювання на коронавірус, в Іспанії 184 948 ( +4289 ), Італії 168 941 ( +3786 ), Франції 147 091 ( +17 164 ), Німеччині 133 456 ( +2945 ), Великій Британії 98 476 ( +4617 ).

Найбільше померлих від вірусу у США 34 617 ( 2174 за минулу добу ), в Італії 22 170 ( 525 ), Іспанії 19 315 ( 503 ).

В Китаї від COVID-19 одужали 78 403, в Німеччині 77 000, Іспанії 74 797.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 15 апреля в Украине подтверждены 4161 случаев COVID-19.

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Трамп представив план закінчення карантину 17 квітня 2020, 04:07
Ляшко пояснив, чому знов заборонили роботу ринків 17 квітня 2020, 03:13
Грузія заборонила пересування на особистому транспорті  17 квітня 2020, 02:12
Усі новини
Головні новини
Небезпечно для життя: наразі Київ найбрудніше місто у світі
Київ затягнуло димом із зони ЧАЕС, містян просять зачинити вікна і не виходити – КМДА
Польща відкриває ліси і парки та вводить інші пом’якшення карантину
Кабмін на позачерговому засіданні призначив в.о. міністра енергетики
Усі новини
артефакти

Королева Єлизавета ІІ на світових обкладинках

Кіно

7 детективних серіалів, які заберуть весь ваш вільний час та увагу