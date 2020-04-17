За сутки подтверждено 96 600 случаев COVID-19

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Пятница, 17 апреля 2020, 04:40

16 апреля в мире диагностировали 96 600 заражений COVID-19.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. Worldometers

Детали: В мире с 2 153 620 случаев заболевания 542 143 человек выздоровела и 143 844 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

В частности, в США 667 801 (+ 29 567 за минувшие сутки) случаев заболевания коронавирус, в Испании 184 948 (+4289), Италии 168 941 (+3786), Франции 147 091 (+17 164), Германии 133 456 (+ 2945), Великобритании 98 476 (+4617).

Больше всего умерших от вируса в США 34 617 (2174 за минувшие сутки), в Италии 22 170 (525), Испании 19315 (503).

В Китае от COVID-19 выздоровели 78 403, в Германии 77 000, Испании 74 797.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 15 квітня в Україні підтверджено 4161 випадків COVID-19.

Темы: коронавирус


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