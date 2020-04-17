Кількість заражень COVID-19 продовжує зростати

За минулу добу у світі діагностували 96 600 випадків захворювання на коронавірус. Це на 16 700 випадків більше ніж 15 квітня.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: 16 квітня у світі діагностували 96 600 заражень COVID-19.

Зокрема, у США 29 567, Франції 17 164, Туреччині 4801, Великій Британії 4617, Іспанії 4289 нових випадків захворювання на коронавірус.

15 квітня у світі діагностували 79 900 заражень COVID-19.

Зокрема, у США 30 206, Іспанії 6599, Великій Британії 4603, Франції 4560, Туреччині 4281 нових випадків захворювання на коронавірус.

Що було раніше: Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється.

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