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Количество заражений COVID-19 продолжает расти

Пятница, 17 апреля 2020, 05:53
Количество заражений COVID-19 продолжает расти

За минувшие сутки в мире диагностировали 96 600 случаев заболевания коронавирус. Это на 16 700 случаев больше чем 15 апреля.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: 16 апреля в мире диагностировали 96 600 заражений COVID-19.

В частности, в США 29 567, Франции 17 164, Турции 4801, Великобритании 4617, Испании 4289 новых случаев заболевания коронавирус.

15 апреля в мире диагностировали 79 900 заражений COVID-19.

В частности, в США 30 206, Испании 6599, Великобритании 4603, Франции 4560, Турции 4281 новых случаев заболевания коронавирус.

Что было раньше: Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • В мире с 2 153 620 случаев заболевания 542 143 человек выздоровела и 143 844 умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Темы: коронавирус
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