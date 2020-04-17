У Чорнобильській зоні досі тліє трава, на Житомирщині вогонь знищив будинки

У зоні відчуження на Київщині після пожеж ще тліє трав’яний настил, пеньки та деревина, там створено захисні смуги, тим часом на Житомирщині гасять пожежу у Виступовицькому лісництві.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: Станом на 7 ранку 17 квітня у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділи ДСНС надають допомогу ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Котовського, Дитятківського та Денисовецького лісництв на Київщині: спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках, пройдених вогнем.

Інженерною технікою створено 290 км мінералізованих смуг.

До гасіння від ДСНС залучено 1 тисяча осіб та 106 одиниці техніки (в тому числі 3 вертольоти та 2 літаки ДСНС).

16 квітня авіатехніка здійснила 114 скидів – 240 т води.

А у Житомирській області долають наслідки двох пожеж, які сталися напередодні.

16 квітня о 12:21 поблизу с. Рудня та с. Виступовичі на території Виступовицького лісництва сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням на територію та адміністративну будівлю ТОВ "ПрикарпатЗахідТранс".

О 17:10 пожежу адмінбудівлі ліквідували. Жертв та постраждалих немає.

Станом на 7 ранку 17 квітня підрозділи ДСНС допомагають працівникам лісового господарства гасити суху траву та лісову підстилку.

Також 16 квітня о 16:56 поблизу с. Новосілка Радомишльського району загорілася суха трава та лісова підстилка, потім вогонь розповсюдився на будівлі та споруди с. Новосілка.

Внаслідок пожежі вогнем знищено та пошкоджено 8 будівель, із них 3 житлових та 5 нежитлових відселених будинків.

О 19-й пожежу будинків загасили.

О 23:25 пожежу сухої трави та трав’яного настилу локалізували. Вогонь пройшов 80 га трав’яного настилу та 2 га лісового масиву.

Станом на 7 ранку 17 квітня там тліють окремі осередки трав’яного настилу та лісової підстилки.