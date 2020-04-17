В Чернобыльской зоне до сих пор тлеет трава, на Житомирщине огонь уничтожил дома

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Пятница, 17 апреля 2020, 08:38

В зоне отчуждения в Киевской области после пожаров еще тлеет травяной настил, пеньки и древесина, там созданы защитные полосы, между тем в Житомирской области тушат пожар в Выступовицком лесничестве.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: По состоянию на 7 утра 17 апреля во зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГСЧС оказывают помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Котовского, Дитяткивского и Денисовецкого лесничеств в Киевской области: наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в очагах, пройденных огнем.

Инженерной техникой создано 290 км минерализованных полос.

К тушению от ГСЧС привлечено 1000 человек и 106 единицы техники (в том числе 3 вертолета и 2 самолета ГСЧС).

16 апреля авиатехника совершила 114 сбросов – 240 т воды.

А в Житомирской области борются с последствиями двух пожаров, которые произошли накануне.

16 апреля в 12:21 вблизи с. Рудня и с. Выступовичи на территории Выступовицкого лесничества произошло возгорание сухой травы с последующим распространением на территорию и административное здание ООО "ПрикарпатЗападТранс".

В 17:10 пожар админздания ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.

По состоянию на 7 утра 17 апреля подразделения ГСЧС помогают работникам лесного хозяйства тушить сухую траву и лесную подстилку.

Также 16 апреля в 16:56 вблизи с. Новоселка Радомышльского района загорелась сухая трава и лесная подстилка, потом огонь распространился на здания и сооружения с. Новоселка.

В результате пожара огнем уничтожено и повреждено 8 строений, из них 3 жилых и 5 нежилых отселенных домов.

В 19-ть пожар домов потушили.

В 23:25 пожар сухой травы и травяного настила локализовали. Огонь прошел 80 га травяного настила и 2 га лесного массива.

По состоянию на 7 утра 17 апреля там тлеют отдельные очаги травяного настила и лесной подстилки.

Темы: пожар Киевская область Чернобыль Житомирская область ГСЧС


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