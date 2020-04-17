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Європейський інвестиційний банк створює гарантійний фонд Covid-19

П'ятниця, 17 квітня 2020, 09:44

Європейський інвестиційний банк створює гарантійний фонд обсягом 25 млрд євро для інвестицій у боротьбу з пандемією коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляється у комюніке, розміщеному на сайті установи.

Рада директорів Європейського інвестиційного банку на зустрічі погодила створення Європейського гарантійного фонду COVID-19 обсягом 25 мільярдів євро.

Рішення прийняли за підсумками рекомендацій Єврогрупи від 9 квітня  щодо включення пропозиції ЄІБ до пакету заходів ЄС з реагування на кризу, зумовлену коронавірусом.

Фонд допоможе групі ЄІБ додатково збільшити підтримку європейських компаній на близько 200 мільярдів євро, з акцентом на підтримку середнього і малого бізнесу. Передбачається, що внески до фонду здійснюватимуть усі 27 країн-членів ЄС, також можливі внески з бюджету ЄС.

 "Європі необхідна амбітна пан-європейська реакція на цю пандемію. Ці гарантії дозволять групі ЄІБ відіграти потужну роль у пакеті заходів, погодженого Єврогрупою. Міністри фінансів ЄС попросили нас діяти невідкладно – і ми це робимо. Ми зараз можемо діяти справді швидко, працюючи спільно з національними партнерами та ЄС, і забезпечити підтримку економіки там, де її найбільше потребують", - зазначив президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хоєр.   

Фонд створюється у рамках вже існуючої Партнерської платформи фондів (Partnership Platform for Funds), на основі її процедур.

Формальне його створення завершиться після того, як країни-члени, на які припадає не менше 60% капіталу Європейського інвестиційного банку, нададуть необхідні зобов’язання.   

Щодо використання коштів фонду проводитимуться консультації з владою країн-членів, зокрема національними банками, щоб визначити нагальні потреби.

Окрім створення гарантійного фонду, група ЄІБ також вживає заходи, анонсовані у березні, переорієнтовуючи існуючі гарантії на підтримку європейських компаній для подолання наслідків епідемії.

Також задіють спільні з Єврокомісією фінансові інструменти, зокрема, InnovFin Infectious Disease Finance Facility, для фінансування наукових проектів для стримання епідемії, розробки ліків та вакцини. Загальне фінансування проектів групи ЄІБ у сфері охорони здоров’я наразі складає близько 5 мільярдів євро.

Теми: Covid-2019коронавірусЄвропа
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