Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

сЕвропейский инвестиционный банк оздает гарантийный фонд Covid-19

Пятница, 17 апреля 2020, 09:44

Европейский инвестиционный банк создает гарантийный фонд объемом 25 млрд евро для инвестиций в борьбу с пандемией коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщается в коммюнике, размещенном на сайте учреждения.

Совет директоров Европейского инвестиционного банка на встрече согласовал создание Европейского гарантийного фонда COVID-19 объемом 25 млрд евро.

Решение приняли по итогам рекомендаций Еврогруппы от 9 апреля о включении предложения ЕИБ в пакет мер ЕС по реагированию на кризис, обусловленный пандемией коронавируса.

Фонд поможет группе ЕИБ дополнительно увеличить поддержку европейских компаний на около 200 миллиардов евро, с акцентом на поддержку среднего и малого бизнеса. Предполагается, что взносы в фонд будут осуществлять все 27 стран-членов ЕС, также возможны взносы из бюджета ЕС.

"Европе необходима амбициозная пан-европейская реакция на эту пандемию. Эти гарантии позволят группе ЕИБ сыграть мощную роль в пакете мер, согласованной Еврогруппой. Министры финансов ЕС попросили нас действовать неотложно – и мы это делаем. Мы сейчас можем действовать действительно быстро, работая вместе с национальными партнерами и ЕС, и обеспечить поддержку экономики там, где в ней больше всего нуждаются ", - отметил президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер.

Фонд создается в рамках уже существующей партнерской платформы фондов (Partnership Platform for Funds), на основе ее процедур.

Формальное его создание завершится после того, как страны-члены, которые занимают не менее 60% капитала Европейского инвестиционного банка, предоставят необходимые обязательства.

По поводу использовании средств Фонда будут проводиться консультации с властями стран-членов, в частности национальными банками, чтобы определить потребности.

Кроме создания гарантийного фонда, группа ЕИБ также принимает меры, анонсированные в марте, переориентируя существующие гарантии на поддержку европейских компаний для преодоления последствий эпидемии.

Также задействуют совместные с Еврокомиссией финансовые инструменты, в частности, InnovFin Infectious Disease Finance Facility, для финансирования научных проектов для сдерживания эпидемии, разработки лекарств и вакцины. Общее финансирование проектов группы ЕИБ в сфере здравоохранения в настоящее время составляет около 5 миллиардов евро.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Covid-2019
Путин вышел к ошалевшей толпе в Дербенте, внезапно забыв о ковиде
Хорошее слово о Covid-19. Как пандемия открыла новые возможности в науке и медицине
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
Все новости...
Реклама: