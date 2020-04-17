Ухань перерахував жертв коронавірусу: додали ще понад тисячу смертей

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П'ятниця, 17 квітня 2020, 10:47

Влада Уханю, міста провінції Хубей, звідки почав ширитися коронавірус, переглянула кількість жертв вірусу на 1290 смертей, а кількість заражених зросла до понад 50 тисяч.

Джерело: Reuters, Aljazeera

Дослівно: "Ухань, де коронавірус вперше з'явився в кінці минулого року, різко збільшив число смертей від цієї хвороби, визнавши, що випадки були "помилково не зареєстровані" або повністю пропущені.

Деталі: Міський уряд збільшив число загиблих на 1290 осіб, таким чином загальна кількість жертв зросла до 3869 осіб.

Також в Ухані уточнили загальну кількість підтверджених випадків коронавірусу та додали ще 325 заражених. Кількість хворих зросла до 50333.

Кількість жертв переглянули через пізні повідомлення медустанов і тому що деякі пацієнти з коронавірусом померли вдома.

Перегляд відбувся після того як кілька світових лідерів припустили, що Китай не був повністю відкритий щодо впливу вірусу, через який померли понад 145 тисяч людей по всьому світу, а половину людства обмежили на карантині.

Українська правда
Теми: Китай коронавірус Covid-2019


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