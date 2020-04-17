Ухань пересчитал жертв коронавируса: добавили еще более тысячи смертей

Власть Уханя, города провинции Хубэй, откуда начал распространяться коронавирус, пересмотрела количество жертв вируса на 1290 смертей, а количество зараженных возросло до более 50 тысяч.

Источник: Reuters, Aljazeera

Дословно: "Ухань, где коронавирус впервые появился в конце прошлого года, резко увеличил число смертей от этой болезни, признав, что случаи были "ошибочно не зарегистрированы" или полностью пропущены.

Детали: Городское правительство увеличило число погибших на 1290 человек, таким образом общее количество жертв возросло до 3869 человек.

Также в Ухане уточнили общее количество подтвержденных случаев коронавируса и добавили еще 325 зараженных. Количество заболевших возросло до 50333.

Число жертв пересмотрели якобы из-за позднего сообщения медучреждений и потому, что некоторые пациенты с коронавирусом умерли дома.

Просмотр состоялся после того как несколько мировых лидеров предположили, что Китай не был полностью открыт относительно влияния вируса, через который умерли более 145 000 людей по всему миру, а половину человечества ограничили на карантин.