У Росії – понад 4 тисячі нових хворих коронавірусом за добу

3849 переглядів
П'ятниця, 17 квітня 2020, 11:04

У Росії зареєстровано ще 4069 хворих коронавірусом, загальне число тих, що заразилися, в країні досягла 32 007 людей.

Джерело: представник російського інформцентру про коронавірус Олександр М'ясников в ефірі "Россия 24", "Интерфакс"

Деталі: За останню добу в країні одужали 286 пацієнтів, які перенесли коронавірус. Загальна кількість виписаних із лікарень становить 2590 осіб.

Загальна кількість жертв захворювання досягла 273 особи.

Московські лікарі заявили, що вилікували від коронавірусу ще 123 людини – загальна кількість людей, які одужали від інфекції, збільшилася ц столиці РФ до 1517 осіб.

Заступник мера Москви з питань соціального розвитку Анастасія Ракова заявила, що в російській столиці стабільно одужує більше сотні людей на добу.

Крім того, вона повідомила, що минулого тижня лікарі провели перші процедури переливання плазми крові москвичів, які вилікувалися від коронавірусної інфекції.

Вона закликала тих, хто перехворів на COVID-19, здавати кров, пообіцявши їм за це грошову винагороду.

Тим часом, російська авіакомпанія "Аерофлот" на тлі епідемії перестала продавати квитки на міжнародні рейси до кінця липня. Рейсів практично не буде.

Теми: коронавірус Covid-2019 Росія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Facebook буде попереджати про неправдиву інформації щодо Covid-19 17 квітня 2020, 11:09
Ухань перерахував жертв коронавірусу: додали ще понад тисячу смертей 17 квітня 2020, 10:47
В армії ще один випадок COVID-19: захворів військовий на Одещині 17 квітня 2020, 10:40
Усі новини
Головні новини
Кличко: У Києві задимлення, радіації немає, гасити пожежі кілька днів
В Україні рекордна кількість нових випадків COVID-19
Небезпечно для життя: наразі Київ найбрудніше місто у світі
Київ затягнуло димом із зони ЧАЕС, містян просять зачинити вікна і не виходити – КМДА
Усі новини
Кіно

7 крутих українських фільмів, які ви могли не бачити

психологія

Як контролювати свої емоції та спрямовувати їх у позитивне русло