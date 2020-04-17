У Росії – понад 4 тисячі нових хворих коронавірусом за добу

У Росії зареєстровано ще 4069 хворих коронавірусом, загальне число тих, що заразилися, в країні досягла 32 007 людей.

Джерело: представник російського інформцентру про коронавірус Олександр М'ясников в ефірі "Россия 24", "Интерфакс"

Деталі: За останню добу в країні одужали 286 пацієнтів, які перенесли коронавірус. Загальна кількість виписаних із лікарень становить 2590 осіб.

Загальна кількість жертв захворювання досягла 273 особи.

Московські лікарі заявили, що вилікували від коронавірусу ще 123 людини – загальна кількість людей, які одужали від інфекції, збільшилася ц столиці РФ до 1517 осіб.

Заступник мера Москви з питань соціального розвитку Анастасія Ракова заявила, що в російській столиці стабільно одужує більше сотні людей на добу.

Крім того, вона повідомила, що минулого тижня лікарі провели перші процедури переливання плазми крові москвичів, які вилікувалися від коронавірусної інфекції.

Вона закликала тих, хто перехворів на COVID-19, здавати кров, пообіцявши їм за це грошову винагороду.

Тим часом, російська авіакомпанія "Аерофлот" на тлі епідемії перестала продавати квитки на міжнародні рейси до кінця липня. Рейсів практично не буде.