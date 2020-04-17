Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії – понад 4 тисячі нових хворих коронавірусом за добу

П'ятниця, 17 квітня 2020, 11:04
У Росії – понад 4 тисячі нових хворих коронавірусом за добу

У Росії зареєстровано ще 4069 хворих коронавірусом, загальне число тих, що заразилися, в країні досягла 32 007 людей.

Джерело: представник російського інформцентру про коронавірус Олександр М'ясников в ефірі "Россия 24", "Интерфакс"

Деталі: За останню добу в країні одужали 286 пацієнтів, які перенесли коронавірус. Загальна кількість виписаних із лікарень становить 2590 осіб.

Загальна кількість жертв захворювання досягла 273 особи.

Московські лікарі заявили, що вилікували від коронавірусу ще 123 людини – загальна кількість людей, які одужали від інфекції, збільшилася ц столиці РФ до 1517 осіб.

Заступник мера Москви з питань соціального розвитку Анастасія Ракова заявила, що в російській столиці стабільно одужує більше сотні людей на добу.

Крім того, вона повідомила, що минулого тижня лікарі провели перші процедури переливання плазми крові москвичів, які вилікувалися від коронавірусної інфекції.

Вона закликала тих, хто перехворів на COVID-19, здавати кров, пообіцявши їм за це грошову винагороду.

Тим часом, російська авіакомпанія "Аерофлот" на тлі епідемії перестала продавати квитки на міжнародні рейси до кінця липня. Рейсів практично не буде.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін заявив, що війна закінчиться, коли він досягне своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
11:57
Російські десантники зазнали величезних втрат біля села Кринки на Херсонщині – розвідка Британії 
11:53
Путін заявив, що у другій хвилі мобілізації немає потреби
11:51
Прем’єр Нідерландів впевнений, що зможе переконати Орбана проголосувати за Україну
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
Усі новини...
Реклама: