В России – более 4 тысяч новых заболевших коронавирусом за сутки

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Пятница, 17 апреля 2020, 11:04

В России зарегистрированы еще 4069 заболевших коронавирусом, общее число заразившихся в стране достигло 32 007 человек.

Источник: представитель российского информцентра о коронавирусе Александр Мясников в эфире "России 24", "Интерфакс"

Детали: За последние сутки в стране поправились 286 пациентов, перенесших коронавирус. Общее число выписанных из больниц составляет 2590 человек.

Общее число жертв заболевания достигло 273 человек.

Московские врачи заявили, что вылечили от коронавируса ещё 123 человека – общее количество людей, выздоровевших от инфекции в столице РФ, увеличилось до 1517 человек.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в российской столице стабильно выздоравливает более сотни человек в сутки.

Кроме того, она сообщила, что на прошлой неделе врачи провели первые процедуры переливания плазмы крови от вылечившихся от коронавирусной инфекции москвичей.

Она призвала переболевших COVID-19 людей сдавать кровь, пообещав им за это денежное вознаграждение.

Тем временем, российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне эпидемии перестала продавать билеты на международные рейсы до конца июля. Рейсов фактически не будет.

Темы: коронавирус Covid-2019 Росcия


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