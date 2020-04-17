Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России – более 4 тысяч новых заболевших коронавирусом за сутки

Пятница, 17 апреля 2020, 11:04
В России – более 4 тысяч новых заболевших коронавирусом за сутки

В России зарегистрированы еще 4069 заболевших коронавирусом, общее число заразившихся в стране достигло 32 007 человек.

Источник: представитель российского информцентра о коронавирусе Александр Мясников в эфире "России 24", "Интерфакс"

Детали: За последние сутки в стране поправились 286 пациентов, перенесших коронавирус. Общее число выписанных из больниц составляет 2590 человек.

Общее число жертв заболевания достигло 273 человек.

Московские врачи заявили, что вылечили от коронавируса ещё 123 человека – общее количество людей, выздоровевших от инфекции в столице РФ, увеличилось до 1517 человек.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в российской столице стабильно выздоравливает более сотни человек в сутки.

Кроме того, она сообщила, что на прошлой неделе врачи провели первые процедуры переливания плазмы крови от вылечившихся от коронавирусной инфекции москвичей.

Она призвала переболевших COVID-19 людей сдавать кровь, пообещав им за это денежное вознаграждение.

Тем временем, российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне эпидемии перестала продавать билеты на международные рейсы до конца июля. Рейсов фактически не будет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019Росcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
Все новости...
Реклама: