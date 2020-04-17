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Facebook буде попереджати про неправдиву інформації щодо Covid-19

П'ятниця, 17 квітня 2020, 11:09
Facebook буде попереджати про неправдиву інформації щодо Covid-19

Компанія Facebook Inc найближчим часом почне повідомляти користувачів про недостовірну інформацію щодо коронавірусу Covid-19.

Джерело: сайт компанії

Дослівно: "Ми збираємося почати показувати повідомлення в новинній стрічці людям, які лайкнули, відреагували або прокоментували неправдиву чи небезпечну дезінформацію про COVID-19, яку соцмережа видалила.

Ми хочемо зв'язати людей, які могли взаємодіяти зі шкідливою дезінформацією про вірус, з правдою з авторитетних джерел на випадок, якщо вони знову побачать або почують ці заяви з Facebook. Люди почнуть бачити ці повідомлення в найближчі тижні".

Деталі: Відзначається, що Facebook у своїх повідомленнях буде перенаправляти людей на сайт ВООЗ, де розміщена правдива інформація про новий вірус і де розвінчуються міфи про COVID-19. Йдеться в тому числі про міфи, які вже видалили з платформи.

Повідомляється, що в березні компанія опублікувала попередження про 40 мільйонів постів в Facebook, пов'язаних з COVID-19. Їх перевіряли на підставі близько 4000 статей незалежних партнерів з перевірки фактів.

Відзначається, що коли люди бачили попереджувальні написи в соцмережі, то в 95% випадків вони не переходили на перегляд вихідного контенту.

Також компанія видалили сотні тисяч неправдивих повідомлень, які могли привести до неминучої фізичної шкоди, як, наприклад, твердження, що вживання відбілювача виліковує вірус, або що фізичне дистанціювання неефективне у запобіганні поширенню хвороби.

Щоб людям було простіше знаходити точну інформацію про COVID-19, в соцмережі недавно додали новий розділ під назвою "Отримайте факти".

Українська правда

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Теми: facebookкоронавірусдезінформація
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