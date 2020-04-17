Facebook будет предупреждать о ложной информации о Covid-19

Компания Facebook Inc в ближайшее время начнет уведомлять пользователей о недостоверной информации относительно коронавирусе Covid-19.

Источник: сайт компании

Дословно: "Мы собираемся начать показывать сообщения в новостной ленте людям, которые лайкнули, отреагировали или прокомментировали ложную или опасную дезинформацию о COVID-19, которую соцсеть удалила.

Мы хотим связать людей, которые могли взаимодействовать с вредоносной дезинформацией о вирусе, с правдой из авторитетных источников на случай, если они снова увидят или услышат эти заявления из Facebook. Люди начнут видеть эти сообщения в ближайшие недели".

Детали: Отмечается, что Facebook в своих сообщениях будет перенаправлять людей на сайт ВООЗ, где размещена правдивая информация о новом вирусе и где развенчиваются мифы о COVID-19. Речь идет в том числе о мифах, которые уже удалили с платформы.

Сообщается, что в марте компания опубликовала предупреждения о 40 миллионах постов в Facebook, связанных с COVID-19. Их проверяли на основании около 4000 статей независимых партнеров по проверке фактов.

Отмечается, что когда люди видели предупреждающие надписи в соцсети, то в 95% случаев они не переходили на просмотр исходного контента.

Также компания удалили сотни тысяч неправдивых сообщений, которые могли привести к неизбежному физическому вреду, как, например, утверждения, что употребление отбеливателя излечивает вирус, или что физическое дистанцирование неэффективно в предотвращении распространения болезни.

Чтобы людям было проще находить точную информацию о COVID-19, в соцсети недавно добавили новый раздел под названием "Получите факты".