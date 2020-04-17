Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Facebook будет предупреждать о ложной информации о Covid-19

Пятница, 17 апреля 2020, 11:09
Facebook будет предупреждать о ложной информации о Covid-19

Компания Facebook Inc в ближайшее время начнет уведомлять пользователей о недостоверной информации относительно коронавирусе Covid-19.

Источник: сайт компании

Дословно: "Мы собираемся начать показывать сообщения в новостной ленте людям, которые лайкнули, отреагировали или прокомментировали ложную или опасную дезинформацию о COVID-19, которую соцсеть удалила.

Мы хотим связать людей, которые могли взаимодействовать с вредоносной дезинформацией о вирусе, с правдой из авторитетных источников на случай, если они снова увидят или услышат эти заявления из Facebook. Люди начнут видеть эти сообщения в ближайшие недели".

Детали: Отмечается, что Facebook в своих сообщениях будет перенаправлять людей на сайт ВООЗ, где размещена правдивая информация о новом вирусе и где развенчиваются мифы о COVID-19. Речь идет в том числе о мифах, которые уже удалили с платформы.

Сообщается, что в марте компания опубликовала предупреждения о 40 миллионах постов в Facebook, связанных с COVID-19. Их проверяли на основании около 4000 статей независимых партнеров по проверке фактов.

Отмечается, что когда люди видели предупреждающие надписи в соцсети, то в 95% случаев они не переходили на просмотр исходного контента.

Также компания удалили сотни тысяч неправдивых сообщений, которые могли привести к неизбежному физическому вреду, как, например, утверждения, что употребление отбеливателя излечивает вирус, или что физическое дистанцирование неэффективно в предотвращении распространения болезни.

Чтобы людям было проще находить точную информацию о COVID-19, в соцсети недавно добавили новый раздел под названием "Получите факты".   

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: facebookкоронавирусдезинформация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
facebook
Meta начала финальный раунд увольнений
Facebook и Instagram запускают платную подписку для подтверждения аккаунтов
Meta разблокировала аккаунты Трампа в Facebook и Instagram
Последние новости
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
Все новости...
Реклама: