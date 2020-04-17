На коронавірус хворіють 33 залізничника. "Укрзалізниця" купила 10 тисяч експрес-тестів

"Укрзалізниця" закупила 10 тисяч експрес-тестів на COVID-19 та передає їх до відомчих лікарень, щоб перевірити своїх співробітників.

Джерело: "Укрзалізниця"

Деталі: Зазначається, що всі відомчі лікарні отримують по 500 експрес-тестів, а також було сформовано резерв обсягом 6 тисяч експрес-тестів. Крім цього, "Укрзалізниця" вже закупила понад 277 тис. захисних масок та респіраторів, більше 22 тис. літрів антисептику, а також одноразові рукавички, захисні окуляри, засоби для дезінфекції приміщень і рухомого складу тощо.

Служби закупівель структурних підрозділів Укрзалізниці планують придбати ще більше 1,5 млн масок та 50 тис. літрів антисептику.

Також "Укрзалізниця" здійснює щоденний оперативний моніторинг захворювання залізничників на ГРВІ та випадків підтвердження у співробітників COVID-19.

Станом на 17 квітня 1114 залізничників перебувають на лікарняному з ГРВІ, 50 із них мають пневмонію, у 33 випадках – підтверджено інфікування COVID-19.