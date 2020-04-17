Коронавирусом болеют 33 железнодорожника. "Укрзализныця" купила 10 тысяч экспресс-тестов

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Пятница, 17 апреля 2020, 11:26

"Укрзализныця" закупила 10 тысяч экспресс-тестов на COVID-19 и передает их в ведомственные больницы, чтобы проверить своих сотрудников.

Источник: "Укрзализныця"

Детали: Отмечается, что все ведомственные больницы получают по 500 экспресс-тестов, а также был сформирован резерв в объеме 6000 экспресс-тестов. Кроме этого, "Укрзализныця" уже закупила более 277 тыс. защитных масок и респираторов, более 22 тыс. литров антисептика, а также одноразовые перчатки, защитные очки, средства для дезинфекции помещений и подвижного состава и тому подобное.

Службы закупок структурных подразделений Укрзализныци планируют приобрести еще свыше 1,5 млн масок и 50 тыс. литров антисептика.

Также "Укрзализныця" осуществляет ежедневный оперативный мониторинг заболевания железнодорожников ОРВИ и случаев подтверждения у сотрудников COVID-19.

По состоянию на 17 апреля 1114 железнодорожников находятся на больничном с ОРВИ, у 50 из них есть пневмония, в 33 случаях - подтверждено инфицирование COVID-19.

 

Украинская правда
Темы: коронавирус Укрзализныця


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