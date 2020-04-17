Донька Трампа порушила карантин: тепер її виправдовує Білий дім

Білий дім захищає особисту поїздку Іванки Трамп в Нью-Джерсі, незважаючи на те, що офіційно влада США радить американцям залишатися вдома.

Джерело: BBC News

Деталі: Старша дочка Трампа і її сім'я вирушили з Вашингтона в Національний гольф-клуб її батька в Нью-Джерсі, щоб відсвяткувати Великдень.

У Білому домі стверджують, що "її подорож не була комерційною. Вона вирішила провести відпустку наодинці зі своєю сім'єю".

Столиця США і Нью-Джерсі знаходяться на карантині.

Іванка Трамп разом з чоловіком радником з адміністративних питань Джаредом Кушнером і їх троє дітей вирушили в "закриту установу, яка вважається будинком їхньої сім'ї".

Білий дім додав, що "поїздка нічим не відрізнялася від поїздки на роботу і з роботи" і "місце було менш населеним, ніж околиці біля її будинку" у Вашингтоні.

У той же час, згідно з чинними федеральними інструкціями щодо коронавірусу, люди повинні "уникати поїздок, покупок і соціальних візитів".

З 1 квітня Вашингтон знаходиться на карантині і жителям було наказано залишати будинок тільки для "важливих" поїздок.

Незадовго до поїздки Іванка Трамп, старший радник президента США, написала в Twitter: "Ті, кому пощастило залишатися вдома, будь ласка, зробіть це".

За день до Великодня, 7 квітня, вона також поділилася твітом губернатора Нью-Джерсі Філа Мерфі, в якому просила жителів берегти і цінувати медпрацівників, "залишаючись вдома заради них".

Керівництво Центрів по контролю за захворюваннями для штату Нью-Джерсі, Нью-Йорка закликає жителів "утримуватися від несуттєвих внутрішніх поїздок".