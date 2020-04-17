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Дочь Трампа нарушила карантин: теперь ее оправдывает Белый дом  

Пятница, 17 апреля 2020, 11:37
Дочь Трампа нарушила карантин: теперь ее оправдывает Белый дом  

Белый дом защищает личную поездку Иванки Трамп в Нью-Джерси, несмотря на то, что официально власть США советует американцам оставаться дома.

Источник: BBC News

Детали: Старшая дочь Трампа и ее семья отправились из Вашингтона в Национальный гольф-клуб ее отца в Нью-Джерси, чтобы отпраздновать Пасху.

В Белом доме утверждают, что "ее путешествие не было коммерческим. Она решила провести отпуск наедине со своей семьей".

Столица США и Нью-Джерси находятся на карантине.

Иванка Трамп вместе с мужем советником по административным вопросам Джаредом Кушнером и их трое детей отправились в "закрытое учреждение, которое считается домом их семьи".

Белый дом добавил, что "поездка ничем не отличалась от поездки на работу и с работы" и "место было менее населено, чем окрестности возле ее дома" в Вашингтоне.

В то же время, согласно действующим федеральным руководствам по коронавирусу, люди должны "избегать дискреционных поездок, покупок и социальных визитов".

С 1 апреля Вашингтон находится на карантине и жителям было приказано покидать дом только для "важных" поездок.

Незадолго до поездки Иванка Трамп, старший советник президента США, написала в Twitter: "Те, кому посчастливилось оставаться дома, пожалуйста, сделайте это".

За день до Пасхи, 7 апреля, она также поделилась твиттом губернатора Нью-Джерси Фила Мерфи, в котором просила жителей беречь и ценить медработников, "оставаясь дома ради них".

Руководство Центров по контролю за заболеваниями для штата Нью-Джерси, Нью-Йорка настоятельно призывает жителей "воздерживаться от несущественных внутренних поездок".

Украинская правда

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Темы: ТрампСШАкоронавирусCovid-2019
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