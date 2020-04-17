Березень виявився одним із найтепліших в історії

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П'ятниця, 17 квітня 2020, 12:09

Березень виявився одним з найтепліших за весь період метеорологічних спостережень.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: Середня місячна температура перевищила норму на 3,0-7,4°, на Закарпатті та в Карпатах на 1,8-2,5°.

3-6 та 8-13 березня у більшості областей України були повторені та перевищені значення максимальної температури для цих днів за весь період спостережень. В ці періоди середня добова температура перевищувала норму на 7-16°.

Мінімальна температура становила 1-10° морозу, в Карпатах та на Прикарпатті місцями 11-15° морозу, максимальна - 18-25° тепла, в Карпатах та на узбережжі морів 9-17°.

На більшій частині території країни опадів випало недостатньо: 21-79%, у південних та Донецькій областях місцями 6-18% від місячної норми, локально (крім півночі та південного сходу) близько норми; лише у Карпатському регіоні та Волинській області випало 1-1,8 місячної норми.

Лише на початку другої декади та наприкінці місяця в Україну вторгалося арктичное повітря, що призводило до відчутних нетривалих похолодань.

Впродовж місяця сніговий покрив спостерігався на високогір’ї Карпат висотою 14-75 см; на решті території сніговий покрив був відсутній і встановлювався короткочасно 15-16 березня в окремих районах північних, Волинської, Черкаської та Харківській областей висотою 1-2 см, 22-23 та 30-31 березня у західних, північних, східних, Полтавській, Вінницькій, Черкаській областях висотою 1-5 см (в Карпатах місцями до 6-28 см).

Зазначається, що стихійні метеорологічні явища мали локальний характер.

Українська правда
Теми: погода


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