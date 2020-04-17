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Март оказался одним из самых теплых в истории

Пятница, 17 апреля 2020, 12:09
Осадков в марте выпало очень мало...
Наталья Негрей

Март оказался одним из самых теплых за весь период метеорологических наблюдений.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: Средняя месячная температура превысила норму на 3,0-7,4°, на Закарпатье и в Карпатах на 1,8-2,5°.

3-6 и 8-13 февраля в большинстве областей Украины были повторены и превышены значения максимальной температуры для этих дней за весь период наблюдений. В эти периоды средняя суточная температура превышала норму на 7-16°.

Минимальная температура составляла 1-10° мороза, в Карпатах и ​​Прикарпатье местами 11-15° мороза, максимальная - 18-25° тепла, в Карпатах и ​​на побережье морей 9-17°.

На большей части территории страны осадков выпало недостаточно: 21-79%, в южных и Донецкой областях местами 6-18% от месячной нормы, локально (кроме севера и юго-востока) около нормы; только в Карпатском регионе и Волынской области выпало 1-1,8 месячной нормы.

Лишь в начале второй декады и в конце месяца в Украину вторгался арктичный воздух, что приводило к ощутимым непродолжительным похолоданиям.

В течение месяца снежный покров наблюдался на высокогорье Карпат высотой 14-75 см; на остальной территории снежный покров отсутствовал и устанавливался кратковременно 15-16 марта в отдельных районах северных, Волынской, Черкасской и Харьковской областей высотой 1-2 см, 22-23 и 30-31 марта в западных, северных, восточных, Полтавской, Винницкой, Черкасской областях высотой 1-5 см (в Карпатах местами до 6-28 см).

Отмечается, что стихийные метеорологические явления имели локальный характер.

Украинская правда
Темы: погода
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