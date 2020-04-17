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Вистрелив у груди жінці, поранив чоловіка і вистрибнув із 8 поверху: драма у Кривому Розі

П'ятниця, 17 квітня 2020, 12:29
Вистрелив у груди жінці, поранив чоловіка і вистрибнув із 8 поверху: драма у Кривому Розі

У Кривому Розі нападник убив молоду жінку та поранив чоловіка, а коли поліцейські визначили його місцеперебування та штурмували квартиру, - покінчив життя самогубством.

Джерело: Національна поліція

Деталі: Ввечері 16 квітня у Покровському районі чоловік вистрелив у груди 25-річній жінці та по ногах 27-річного чоловіка. В результаті отриманих поранень жінка померла на місці, а чоловіка госпіталізували до лікарні. Після скоєного нападник зник з місця злочину на автомобілі.

В ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили ймовірного підозрюваного у вчиненні злочину - ним виявився 52-річний місцевий мешканець.

Чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши  з вікна восьмого поверху.  У нього вдома  правоохоронці виявили вогнепальну зброю, з якої, ймовірно, стріляли у потерпілих. Їі вилучили та направлено на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Встановлюють всі обставини події.

Водночас заступник очільник МВС Антон Геращенко у своєму Facebook пише, що за попередньою інформацією, мотивом замаху на молоду пару були ревнощі.

Українська правда

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Теми: Кривий Рігполіція
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