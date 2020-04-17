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Выстрелил в грудь женщине, ранил мужчину и выпрыгнул с 8 этажа: драма в Кривом Роге

Пятница, 17 апреля 2020, 12:29
Выстрелил в грудь женщине, ранил мужчину и выпрыгнул с 8 этажа: драма в Кривом Роге

Житель Кривого Рога убил молодую женщину и ранил мужчину, а когда полицейские определили его местонахождение и штурмовали квартиру, - покончил жизнь самоубийством.

Источник: Национальная полиция

Детали: Вечером 16 апреля в Покровском районе мужчина выстрелил в грудь 25-летней женщине и по ногам 27-летнего мужчины. В результате полученных ранений женщина скончалась на месте, а мужчина был госпитализирован в больницу. После совершенного нападавший скрылся с места преступления на автомобиле.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили вероятного подозреваемого в совершении преступления - им оказался 52-летний местный житель.

Мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна восьмого этажа. У него дома правоохранители обнаружили огнестрельное оружие, из которого, вероятно, стреляли в потерпевших. Его изъяли и направили на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В то же время заместитель глава МВД Антон Геращенко в своем Facebook пишет, что по предварительной информации, мотивом покушения на молодую пару была ревность.

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Темы: Кривой Рогполиция
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