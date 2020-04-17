Выстрелил в грудь женщине, ранил мужчину и выпрыгнул с 8 этажа: драма в Кривом Роге

1037 просмотров
Пятница, 17 апреля 2020, 12:29

Житель Кривого Рога убил молодую женщину и ранил мужчину, а когда полицейские определили его местонахождение и штурмовали квартиру, - покончил жизнь самоубийством.

Источник: Национальная полиция

Детали: Вечером 16 апреля в Покровском районе мужчина выстрелил в грудь 25-летней женщине и по ногам 27-летнего мужчины. В результате полученных ранений женщина скончалась на месте, а мужчина был госпитализирован в больницу. После совершенного нападавший скрылся с места преступления на автомобиле.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили вероятного подозреваемого в совершении преступления - им оказался 52-летний местный житель.

Мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна восьмого этажа. У него дома правоохранители обнаружили огнестрельное оружие, из которого, вероятно, стреляли в потерпевших. Его изъяли и направили на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В то же время заместитель глава МВД Антон Геращенко в своем Facebook пишет, что по предварительной информации, мотивом покушения на молодую пару была ревность.

Темы: Кривой Рог полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Кривом Роге из-за контакта с больной коронавирусом изолировали более 100 человек 11 апреля 2020, 15:41
"АрселорМиттал" объяснил, как на карантине выдавал спецпропуска 21 тысяче работников 4 апреля 2020, 23:30
В Кривом Роге тысячи людей стоят в очереди за спецпропуском в транспорт 4 апреля 2020, 13:51
Все новости
Главные новости
17 апреля. No time to die: В Китае рекорд падения ВВП, в США похороны онлайн, в Беларуси субботник
Кличко: В Киеве задымление, радиации нет, тушить пожары несколько дней
В Украине рекордное количество новых случаев COVID-19
Опасно для жизни: на данный момент Киев самый грязный город в мире
Все новости
Кино

7 крутых украинских фильмов, которые вы могли не видеть

Кино

7 детективных сериалов, которые заберут все ваше свободное время и внимание

Поиск по сайту
Архив
Весь архів