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У Росії трошки зросла кількість охочих закрити кордон з Україною

П'ятниця, 17 квітня 2020, 13:25
У Росії трошки зросла кількість охочих закрити кордон з Україною

За останні 7 місяців у Російській Федерації на 3% зросла кількість тих, хто хотів би закрити державний кордон з Україною.

Джерело: Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) з посиланням на спільне з російськими дослідниками "Левада-Центру" дослідження

Деталі: Порівняно з вереснем 2019 року в Росії кількість охочих закритих кордонів з Україною збільшилася з 23% до 26%.

Прихильників незалежних відносин без кордонів та митниць у Росії теж стало дещо більше: було 54%, стало 56%.

Втім, ці зміни  – на рівні похибки.

Водночас, зменшилася кількість росіян, які бажають об’єднання РФ в одну державу з Україною: було 19%, стало 15%.

В Україні ж порівняно з вереснем 2019 року кількість тих, хто бажає закритих кордонів із Росією, несуттєво зменшилася: з 41% до 39% (різниця незначуща).

Кількість українців, які бажають незалежних відносин, але без кордонів і митниць, несуттєво збільшилася: з 49% до 51% (різниця незначуща).

Яких відносин із Росією хочуть в Україні?*
Яких відносин із Росією хочуть в Україні?
КМІС

Рівень підтримки незалежності України практично не змінний з 2014 року – 90%.

Довідково: "Левада-центр" проводив опитування 23-29 січня 2020 року за репрезентативною вибіркою населення Росії (1600 осіб у віці 18 років і старше). Статистична похибка не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% – для показників, близьких до 25% / 75%,  2,0% – для показників, близьких до 10% / 90%, і 1,5% – для показників, близьких до 5% / 95%.

КМІС проводив опитування з 8 до 18 лютого 2020 року, взявши інтерв’ю у 2038 респондентів зі 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім окупованих). Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% – для показників близьких до 25%, 2,0% – для показників близьких до 10%, 1,4% – для показників близьких до 5%.

"Українська правда" у Threads

Теми: соціологіяопитуванняРосіяУкраїна
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