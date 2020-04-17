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В России чуточку выросло количество желающих закрыть границу с Украиной

Пятница, 17 апреля 2020, 13:25
В России чуточку выросло количество желающих закрыть границу с Украиной

За последние 7 месяцев в Российской Федерации на 3% возросло количество тех, кто хотел бы закрыть государственную границу с Украиной.

Источник: Киевский международный институт социологии (КМИС) со ссылкой на совместное с российскими исследователями "Левада-Центра" исследование

Детали: По сравнению с сентябрем 2019 года в России количество желающих закрытых границу с Украиной увеличилась с 23% до 26%.

Сторонников независимых отношений без границ и таможен в России тоже стало несколько больше: было 54%, стало 56%.

Впрочем, эти изменения – на уровне погрешности.

В то же время, уменьшилось количество россиян, желающих объединения РФ в одно государство с Украиной: было 19%, стало 15%.

В Украине же по сравнению с сентябрем 2019 года количество желающих закрытых границ с Россией, несущественно уменьшилась: с 41% до 39% (разница незначительна).

Количество украинцев, желающих независимых отношений, но без границ и таможен, несущественно увеличилось: с 49% до 51% (разница незначительная).

Каких отношений с Россией хотят в Украине?
Каких отношений с Россией хотят в Украине?
КМИС

Уровень поддержки независимости Украины практически не меняется с 2014 года – 90%.

Справка: "Левада-центр" проводил опрос 23-29 января 2020 года по репрезентативной выборке населения России (1600 человек в возрасте 18 лет и старше). Статистическая погрешность не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% – для показателей, близких к 25% / 75%, 2,0% – для показателей, близких к 10% / 90%, и 1,5% – для показателей, близких к 5% / 95%.

КМИС проводил опрос с 8 по 18 февраля 2020 года, взяв интервью у 2038 респондентов из 110 населенных пунктов всех регионов Украины (кроме оккупированных). Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2,0% – для показателей близких к 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.

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Темы: социологияопросРосcияУкраина
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