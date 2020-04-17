Справи Майдану: підозру отримав свідок, який у суді вигороджував слідчого МВС

Чоловік, який, за даними слідства, сприяв звільненню з-під варти колишнього слідчого МВС підозрюваного у незаконному переслідуванні учасників Євромайдану, отримав повідомлення підозру у брехні в суді.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора

Дослівно: "Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань повідомили про підозру громадянину у завідомо неправдивому показанні, що сприяло звільненню з-під варти колишнього слідчого, який підозрювався в переслідуваннях протестувальників (ч. 2 ст. 384 КК України)".

Деталі: За даними слідства, на підставі завідомо неправдивих показань свідка під присягою, слідчий суддя Печерського районного суду звільнив з-під варти колишнього слідчого Дніпровського райуправління ГУ МВС міста Києва.

При цьому було встановлено, що цей правоохоронець 18 лютого 2014 року незаконно затримав та повідомив про підозру у масових заворушеннях без жодних доказів вини двом учасникам Євромайдану, а також скерував до суду клопотання про взяття їх під варту.

За наміром сторони захисту, пом'якшення запобіжного заходу мало б надати можливість підозрюваному міліціонеру втекти на тимчасово окуповану територію України.

Втім завдяки зусиллям слідчих, прокурорів, працівників СБУ та Держприкордонслужби України, колишній слідчий не зміг залишити підконтрольну Україні територію і постав перед судом.