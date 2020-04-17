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Дела Майдана: подозрение получил свидетель, который в суде выгораживал следователя МВД

Пятница, 17 апреля 2020, 13:12
Дела Майдана: подозрение получил свидетель, который в суде выгораживал следователя МВД

Мужчина, который, по данным следствия, способствовал освобождению из-под стражи бывшего следователя МВД подозреваемого в незаконном преследовании участников Евромайдана, получил сообщение о подозрении во лжи в суде.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Дословно: "Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со следователями Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований сообщили о подозрении гражданину в заведомо ложном показании, что способствовало освобождению из-под стражи бывшего следователя, который подозревался в преследованиях протестующих (ч. 2 ст. 384 УК Украины)".

Детали: По данным следствия, на основании заведомо ложных показаний свидетеля под присягой, судья Печерского районного суда освободил из-под стражи бывшего следователя Днепровского райуправления ГУ МВД Киева.

При этом было установлено, что этот милиционер 18 февраля 2014 года незаконно задержал и сообщил о подозрении в массовых беспорядках без доказательств вины двум участникам Евромайдана, а также направил в суд ходатайство о заключении их под стражу.

По намерению стороны защиты, смягчение меры пресечения должно было предоставить возможность подозреваемому милиционеру убежать на временно оккупированную территорию Украины.

Впрочем благодаря усилиям следователей, прокуроров, сотрудников СБУ и Госпогранслужбы Украины, бывший следователь не смог оставить подконтрольную Украине территорию и предстал перед судом.

Темы: ЕвромайданОфис генпрокурораГБР
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