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Українці краще ставляться до росіян, ніж росіяни до українців – опитування

П'ятниця, 17 квітня 2020, 13:17
Українці краще ставляться до росіян, ніж росіяни до українців – опитування

В Україні у лютому добре або дуже добре ставилося до Росії 54% українців, у Росії кількість тих, хто добре або дуже добре ставиться до України зменшилася до 41%.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології та "Левада-Центру"

Дослівно: "В Україні у лютому 2020 року добре або дуже добре ставилося до Росії 54% українців, погано або дуже погано – 33%, 13% не визначилися. За півроку (з вересня 2019 року, коли проводилися останні заміри) ситуація в Україні щодо ставлення до Росії практично не змінилася". 

 

Деталі: У Росії навпаки, кількість тих, хто добре або дуже добре ставиться до України зменшилася з 56% до 41%. А кількість тих, хто ставиться негативно до України, зросла з 31% до 47%. 

Відзначається, що ставлення українців до Росії суттєво залежить від регіону: на Заході позитивно ставляться до Росії 39%, у Центрі – 47%, на Півдні – 68%, на Сході – 80%. 

Більшість тих, хто негативно ставиться до Росії, сконцентрована у Західному регіоні (51%), найменше таких – у Східному регіоні (11%).

КМІС проводив своє дослідження з 8 по 18 лютого. Методом особистого інтерв'ю було опитано 2038 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% – для показників близьких до 25%, 2% – для показників близьких до 10%, 1,4% – для показників близьких до 5%.

"Левада-центр" проводив опитування з 23 по 29 січня серед 1600 жителів Росії у віці 18 років і старше.  Статистична похибка (з імовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% – для показників, близьких до 25%/75%, 2% – для показників, близьких до 10%/90%, і 1,5% – для показників, близьких до 5%/95%.

Українська правда

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Теми: УкраїнаРосіяопитування
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