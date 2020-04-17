Украинцы лучше относятся к россиянам, чем россияне к украинцам – опрос

В Украине в феврале хорошо или очень хорошо относилось к России 54% украинцев, в России количество тех, кто хорошо или очень хорошо относится к Украине уменьшилось до 41%.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии и "Левада-Центра"

Дословно: "В Украине в феврале 2020 года хорошо или очень хорошо относилось к России 54% украинцев, плохо или очень плохо – 33%, 13% не определились. За полгода (с сентября 2019 года, когда проводились последние замеры) ситуация в Украине по отношению к России практически не изменилась".

Детали: В России наоборот, количество тех, кто хорошо или очень хорошо относится к Украине уменьшилось с 56% до 41%. А количество тех, кто относится отрицательно к Украине, выросло с 31% до 47%.

Отмечается, что отношение украинцев к России существенно зависит от региона: на Западе положительно относятся к России 39%, в Центре – 47%, на Юге – 68%, на Востоке – 80%.

Большинство тех, кто негативно относится к России, сконцентрировано в Западном регионе (51%), меньше всего таких – в Восточном регионе (11%).

КМИС проводил свое исследование с 8 по 18 февраля. Методом личного интервью было опрошено 2038 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) в возрасте от 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2% – для показателей близких к 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.

"Левада-центр" проводил опрос с 23 по 29 января среди 1600 жителей России в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% – для показателей, близких к 25%/75%, 2% – для показателей, близких к 10%/90%, и 1,5% – для показателей, близких к 5%/95%.