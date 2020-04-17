Цьогоріч невідомо, чи матиме ПЦУ благодатний вогонь – Епіфаній

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П'ятниця, 17 квітня 2020, 14:30

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній повідомив, що у цьому році церква може не отримати благодатний вогонь з Єрусалиму.

Джерело: Епіфаній в інтерв’ю "Радіо Свобода", Israel Today

Пряма мова: "Вже склалася така благочестива традиція, що кожного року привозять благодатний вогонь з храму Воскресіння Христового, із Кувуклії, гробу Господнього, який сходить кожного року під час богослужіння у велику суботу.

В цьому році невідомо, чи ми будемо мати благодатний вогонь. Були певні пропозиції, але ми не наполягаємо на цьому".

Деталі: У цьому році, через карантин, благодатний вогонь мають доставляти до вірян різних православних країн за спеціальною процедурою.

Зокрема, делегації з різних країн прилетять до Ізраїлю, але вони чекатимуть на борту літаків. Представники їхніх церков будуть присутні на самій церемонії сходження Благодатного вогню. Потім вони привезуть, у кортежі ізраїльської поліції, частину вогню до літаків делегацій.

За словами Епіфанія, були пропозиції, щоб найняти чартер, але він більш схильний до того, щоб кошти на літак використали на захист для медиків.

Пряма мова: "Я схильний до того, що краще ті кошти, які використають на літак, використати для того, щоб закупити відповідні медикаменти чи засоби захисту для лікарів. І тому я не впевнений, що буде привезено благодатний вогонь".

Він додав, що планує поспілкуватися із представниками влади про те, що якщо привозити благодатний вогонь, то для всіх церков, або взагалі не привозити його.

До того посольство Ізраїлю в Україні повідомило, що через коронавірус цьогоріч сходження благодатного вогню в Єрусалимі відбудеться без присутності паломників та з обмеженою кількістю учасників.

Водночас, представники ПЦУ передали лампадку для Благодатного вогню послу Ізраїлю в Україні.

Українська правда
Теми: церква коронавірус карантин Православна Церква України Епіфаній


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