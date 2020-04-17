В этом году неизвестно, будет ли у ПЦУ благодатный огонь – Епифаний

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Пятница, 17 апреля 2020, 14:30

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний сообщил, что в этом году церковь может не получить благодатный огонь из Иерусалима.

Источник: Епифаний в интервью "Радио Свобода", Israel Today

Прямая речь: "Уже сложилась такая благочестивая традиция, каждый год привозят благодатный огонь из храма Воскресения Христова, с Кувуклии, гроба Господня, который сходит каждый год во время богослужения в великую субботу.

В этом году неизвестно, будем ли мы иметь Благодатный огонь. Были определенные предложения, но мы не настаиваем на этом".

Детали: В этом году, из-за карантина, благодатный огонь должны доставлять к верующим разных православных стран по специальной процедуре.

В частности, делегации из разных стран прилетят в Израиль, но они будут ждать на борту самолетов. Представители их церквей будут присутствовать на самой церемонии схождения Благодатного огня. Затем они привезут, в кортеже израильской полиции, часть огня к самолетам делегаций.

По словам Епифания, были предложения, чтобы нанять чартер, но он более склонен к тому, чтобы средства на самолет использовали в защиту для медиков.

Прямая речь: "Я склонен к тому, что лучше те средства, которые используют на самолет, использовать для того, чтобы закупить соответствующие медикаменты или средства защиты для врачей. И поэтому я не уверен, что будет привезен Благодатный огонь".

Он добавил, что планирует пообщаться с представителями власти о том, что если привозить Благодатный огонь, то для всех церквей, или вообще не привозить его.

До этого посольство Израиля в Украине сообщило, что через коронавирус в этом году схождение Благодатного огня в Иерусалиме состоится без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников.

В то же время, представители ПЦУ передали лампадку для Благодатного огня послу Израиля в Украине.

Украинская правда
Темы: церковь коронавирус карантин Православная Церковь Украины Епифаний


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