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ВООЗ припускає, що Африка стане наступним епіцентром COVID-19

П'ятниця, 17 квітня 2020, 14:33
ВООЗ припускає, що Африка стане наступним епіцентром COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що Африка може стати наступним епіцентром спалаху нового коронавірусу SARS CoV 2.

Джерело: BBC

Деталі: На сьогодні в Африці зафіксовано майже 1000 смертей і більше 18 000 випадків зараження.

Минулого тижня кількість випадків на африканському континенті різко зросла.

ВООЗ заявляє, що вірус поширюється зі столиць африканських країн.

Директор ВООЗ по Африці Матшідісо Моеті повідомила, що організація стала свідком поширення вірусу зі столиць у глибинки у Південній Африці, Нігерії, Кот-д'Івуарі, Камеруні й Гані.

Існують побоювання, що COVID-19 може швидко поширитися в перенаселених районах, де неможливо забезпечити соціальну дистанцію і де багато хто не має доступу до чистої води і мила.

Моеті сказала, що африканські країни більше зосереджені на профілактиці, ніж на лікуванні вірусу, бо вони не мають можливості забезпечити інтенсивну терапію для багатьох пацієнтів із коронавірусов.

ВООЗ підкреслює, що на континенті не вистачає апаратів штучної вентиляції легень для боротьби з пандемією.

Однією з перших зареєстрованих смертей від коронавірусу в Африці став зімбабвійський журналіст Зорор Макамба у березні. Місцева влада в столиці, Харарі, сказали, що у них немає апарату ШВЛ для його лікування.

Нагадаємо: Спершу епіцентром нового коронавірусу був Китай, його виявили у китайському місті Ухань, але потім сумне "лідерство" перехопили країни Європи, а зараз найбільше хворих на COVID-19 – у США.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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