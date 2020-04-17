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ВОЗ опасается, что Африка станет следующим эпицентром COVID-19

Пятница, 17 апреля 2020, 14:33
ВОЗ опасается, что Африка станет следующим эпицентром COVID-19

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что Африка может стать следующим эпицентром вспышки нового коронавируса SARS CoV 2.

Источник: BBC

Детали: На сегодняшний день в Африке зафиксировано почти 1000 смертей и более 18 000 случаев заражения.

На прошлой неделе количество случаев на африканском континенте резко возросло.

ВОЗ заявляет, что вирус распространяется из столиц африканских стран.

Директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моеэти сообщила, что организация стала свидетелем распространения вируса из столиц в глубинки в Южной Африке, Нигерии, Кот-д'Ивуаре, Камеруне и Гане.

Существуют опасения, что COVID-19 может быстро распространиться в перенаселенных районах, где невозможно обеспечить социальную дистанцию и где многие не имеют доступа к чистой воде и мылу.

Моэти сказала, что африканские страны больше сосредоточены на профилактике, чем на лечении вируса, потому что они не имеют возможности обеспечить интенсивную терапию для многих пациентов с коронавирусом.

ВОЗ подчеркивает, что на континенте не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с пандемией.

Одной из первых зарегистрированных смертей от коронавируса в Африке стал зимбабвийский журналист Зороро Макамба в марте. Местные власти в столице, Хараре, сказали, что у них нет аппарата ИВЛ для его лечения.

Напомним: Сначала эпицентром нового коронавируса был Китай, его обнаружили в китайском городе Ухань, но потом печальное "лидерство" перехватили страны Европы, а сейчас больше всего больных COVID-19 – в США.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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