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Україна ще не досягла піку епідемії – Офіс президента

П'ятниця, 17 квітня 2020, 14:43
Україна ще не досягла піку епідемії – Офіс президента

Україна ще не досягла піку захворюваності на коронавірус, тому карантинних обмежень надзвичайно важливо дотримуватися.

Джерело: Офіс президента

Деталі: На селекторній нараді з главою держави Володимиром Зеленським міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що рівень смертності від COVID-19 в Україні становить 2,7% від кількості заражених. Це значно нижчий показник, ніж середньосвітовий.

Водночас Україна ще не досягла піку захворюваності, і треба бути обережними через Великодні та травневі свята.

Пряма мова Зеленського: "Так, усі люблять весняні пікніки, всім хочеться посмажити традиційних шашликів. Ми повинні розуміти людей з цими бажаннями. Але треба доносити, що карантин – тимчасовий, але надважливий. Що сьогодні такий пікнік чи такі шашлики можуть просто коштувати комусь життя. Комунікації та роз’яснення – це надзвичайно важливо в такий складний час".

Українська правда

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Теми: карантинкоронавірусЗеленський
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