Украина еще не достигла пика эпидемии – Офис президента

1635 просмотров
Пятница, 17 апреля 2020, 14:43

Украина еще не достигла пика заболеваемости коронавирусом, поэтому карантинные меры очень важно соблюдать.

Источник: Офис президента

Детали: На селекторном совещании с главой государства Владимиром Зеленским министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уровень смертности от COVID-19 в Украине составляет 2,7% от количества зараженных. Этот показатель значительно ниже, чем среднемировой.

В то же время Украина еще не достигла пика заболеваемости, и надо быть осторожными из-за Пасхальных и майских праздников.

Прямая речь Зеленского: "Да, все любят весенние пикники, всем хочется пожарить традиционных шашлыков. Мы должны понимать людей с этими желаниями. Но надо доносить (информацию ред.), что карантин - временный, но важнейший. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни. Коммуникации и разъяснение - это очень важно в такое сложное время".

Украинская правда
Темы: карантин коронавирус Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
В этом году неизвестно, будет ли у ПЦУ благодатный огонь – Епифаний 17 апреля 2020, 14:30
На блок-постах в Киев не пустили 40 граждан с повышенной температурой 17 апреля 2020, 12:25
Вспышка коронавируса: Ионинский монастырь закрывают на карантин 17 апреля 2020, 12:18
Все новости
Главные новости
Вспышка коронавируса: Ионинский монастырь закрывают на карантин
Одесский фонд выходит из проекта Офиса президента по борьбе с COVID-19
17 апреля. No time to die: В Китае рекорд падения ВВП, в США похороны онлайн, в Беларуси субботник
Кличко: В Киеве задымление, радиации нет, тушить пожары несколько дней
Все новости
исследование

Почему половое созревание у девочек начинается раньше

интервью

Как писатель Сергей Жадан с дочкой карантинят

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!