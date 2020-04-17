Украина еще не достигла пика эпидемии – Офис президента

Украина еще не достигла пика заболеваемости коронавирусом, поэтому карантинные меры очень важно соблюдать.

Источник: Офис президента

Детали: На селекторном совещании с главой государства Владимиром Зеленским министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что уровень смертности от COVID-19 в Украине составляет 2,7% от количества зараженных. Этот показатель значительно ниже, чем среднемировой.

В то же время Украина еще не достигла пика заболеваемости, и надо быть осторожными из-за Пасхальных и майских праздников.

Прямая речь Зеленского: "Да, все любят весенние пикники, всем хочется пожарить традиционных шашлыков. Мы должны понимать людей с этими желаниями. Но надо доносить (информацию ред.), что карантин - временный, но важнейший. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни. Коммуникации и разъяснение - это очень важно в такое сложное время".