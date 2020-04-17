На Львівщині священник влаштував хресну ходу, попри карантин

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П'ятниця, 17 квітня 2020, 14:58

У місті Самбір Львівської області священнослужитель провів хресну ходу, попри карантин, поліцейські почали розслідування порушення.

Джерело: пресслужба поліції Львівської області, Facebook-сторінка храму у Самборі

Дослівно: "17 квітня, під час патрулювання міста Самбір поліцейські виявили, що під час хресної ходи парафіяни однієї з церков порушували правила карантину, а саме – частина учасників ходи, яких було більше десяти осіб, були без засобів індивідуального захисту (масок) та не дотримувалися соціальної дистанції".

Деталі: На 4-х учасників ходи поліцейські склали адмінпротоколи за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП.

Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень, а для посадових осіб – від 34 до 170 тисяч гривень.

 

Окрім того, слідчі Самбірського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - від штрафу до 3 років позбавлення волі.

Українська правда
Теми: поліція Львівщина карантин коронавірус церква


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