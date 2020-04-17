На Львовщине священник устроил крестную ходу, несмотря на карантин

В городе Самбор Львовской области, священнослужитель провел крестную ходу, несмотря на карантин, полицейские начали расследование нарушения.

Источник: пресс-служба полиции Львовской области, Facebook-страница храма в Самборе

Дословно: "17 апреля, во время патрулирования города Самбор полицейские обнаружили, что во время крестного хода прихожане одной из церквей нарушали правила карантина, а именно - часть участников шествия, которых было больше десяти человек, были без средств индивидуальной защиты (масок) и не придерживались социальной дистанции".

Детали: На 4-х участников шествия полицейские составили админпротоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) КоАП.

Нарушителям грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен, а для должностных лиц - от 34 до 170 тысяч гривен.

Кроме того, следователи Самборского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК. Санкция статьи предусматривает наказание - от штрафа до 3 лет лишения свободы.

Речь идет о храме "Рождества Пресвятой Богородицы" Самбора украинской греко-католической церкви. Там, вели трансляцию богослужения и шествия, но впоследствии видео в FB удалили.