Головний санлікар Житомирщини вимагає зупинити приватний транспорт на 10 днів

Головний санітарний лікар Житомирської області зобов’язав місцеву владу заборонити рух приватного транспорту на 10 днів, а для спецмашин ввести перепустки.

Джерело: постанова санлікаря Зіновія Парамонова від 16 квітня, звернення мерів Житомира та Коростеня у Facebook

Дослівно: "Постановляю: в період з 17 по 27 квітня припинити рух всіх видів пасажирського (міського та міжміського) і приватного транспорту на території Житомирської області.

Припинити в’їзд та виїзд пасажирського та приватного транспорту з м. Житомира, м. Бердичева, м. Коростеня та м. Малина, крім транспорту, який має спецперепустки".

Деталі: Міські голови вказаних міст мають затвердити порядок видачі таких перепусток.

Також головний санлікар області вимагає припинити діяльність усіх підприємств, установ, організацій, торгівельних об’єктів в області, крім аптек, енерго-, газо-, водопостачання, телекомунікаційних мереж.

Утворити інформаційні центри замовлень, які будуть прийматимуть заявки від громадян на харчові продукти, товари першої необхідності, медикаменти, та забезпечити їх щоденну доставку. Для цього Парамонов пропонує залучити транспорт підприємств, установ та організацій.

Також влада має не допустити скупчення людей у храмах на Великдень, а поліцейські – притягувати порушників до відповідальності.

Водночас мер Житомира Сергій Сухомлин назвав такі заходи надто жорсткими і додав, що не бачить можливості для втілення їх у життя.

За його словами, він не розуміє, як забезпечити 270-тисячне місто продуктами, товарами першої необхідності та медикаментами, як доставляти на роботу лікарів тощо.

Мер закликав житомирян дослухатися до влади, відсвяткувати Великдень вдома і не їхати на кладовища.

Мер Коростеня Володимир Москаленко нагадав жителям, що на території міста з 18 по 20 квітня будуть закриті всі магазини, крім аптек та АЗС.

Також у місті буде заборонено проведення масових релігійних заходів, за чим посилено слідкуватиме поліція.