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Главный санврач Житомирщины требует остановить частный транспорт на 10 дней

Пятница, 17 апреля 2020, 14:58
Главный санврач Житомирщины требует остановить частный транспорт на 10 дней

Главный санитарный врач Житомирской области обязал местную власть запретить движение частного транспорта на 10 дней, а для спецмашин ввести пропуска.

Источник: постановление санитарного врача Зиновия Парамонова от 16 апреля, обращения мэров Житомира и Коростеня в Facebook

Дословно: "Постановляю: в период с 17 по 27 апреля прекратить движение всех видов пассажирского (городского и междугородного) и частного транспорта на территории Житомирской области.

Прекратить въезд и выезд пассажирского и частного транспорта из г. Житомира, г. Бердичева, г. Коростеня и г. Малина, кроме транспорта, который имеет спецпропуска".

Детали: Мэры указанных городов должны утвердить порядок выдачи таких пропусков.

Также главный санврач области требует прекратить деятельность всех предприятий, учреждений, организаций, торговых объектов в области, кроме аптек, энерго-, газо-, водоснабжения, телекоммуникационных сетей.

Создать информационные центры заказов, которые будут принимать заявки от граждан на пищевые продукты, товары первой необходимости, медикаменты, и обеспечить ежедневную доставку этих товаров. Для этого Парамонов предлагает привлечь транспорт предприятий, учреждений и организаций.

Также власти обязаны не допустить скопления людей в храмах на Пасху, а полицейские – привлекать нарушителей к ответственности.

В то же время мэр Житомира Сергей Сухомлин назвал такие меры слишком жесткими и добавил, что не видит возможности для воплощения их в жизнь.

По его словам, он не понимает, как обеспечить 270-тысячный город продуктами, товарами первой необходимости и медикаментами, как доставлять на работу врачей и тому подобное.

Мэр призвал житомирян прислушиваться к власти, отпраздновать Пасху дома и не ехать на кладбища.

Мэр Коростеня Владимир Москаленко напомнил жителям, что на территории города с 18 по 20 апреля будут закрыты все магазины, кроме аптек и АЗС.

Также в городе будет запрещено проведения массовых религиозных мероприятий, за чем усилено будет следить полиция.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Житомирская областькоронавирускарантин
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