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У Почаївській лаврі підозрюють спалах COVID-19, але настоятель не йде на контакт з медиками

П'ятниця, 17 квітня 2020, 15:08
Митрополит Почаївський Володимир (Мороз)

У Почаївській лаврі (УПЦ МП) в Тернопільській області підозрюють масштабний спалах коронавірусу, однак настоятель відмовляється співпрацювати з медиками для проведення обстежень.

Джерело: головний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук на засіданні оперативного штабу, яку цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "У нас вчора виникла ситуація в Шумському районі, яка тісно пов'язана з Почаївською лаврою, оскільки священик, який бере участь в хорі в Почаївської лаври, є священнослужителем на території Збаразького району, а дружина його працює бухгалтером в Шумській лікарні.

Відповідно, контакти пішли як серед співробітників бухгалтерії, так і головний лікар у нас позитивний і багато лікарів. Вчора був 21 позитивний результат, а всього по Шумську 26 позитивних".

Деталі: За підсумками епідрозслідування також було встановлено, що з цим священиком пов'язаний спалах в Дубенському районі.

Чайчук повідомила, що настоятель Почаївської лаври на зв'язок не виходить. Його помічник, пообіцяв надати список учасників хору, але цього не сталося.

За її словами, вдалося обстежити тільки двох священиків, двох хористів, а контакт дуже великий. Ці священики, які беруть участь в хорі Почаївської лаври, мають парафії в Шумському районі, Кременецькому районі, Збаразькому районі.

Тобто, підкреслила вона, якщо не буде обстеження, буде досить великий спалах.

Також, за даними консула Молдови, у восьми паломників, які відвідували Почаївську лавру, був підтверджений коронавірус.

Чайчук заявила, що ситуація в Почаївській лаврі знаходиться на особистому контролі прем'єр-міністра. Залучена поліція.

Нагадаємо: Станом на ранок 17 квітня в Тернопільській області підтверджено 353 випадки COVID-19 (25 одужали), в тому числі за минулу добу 20 нових випадків захворювання і 7 - одужання.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусТернопільська область
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