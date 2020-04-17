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В Почаевской лавре подозревают вспышку COVID-19, но настоятель не идет на контакт с медиками

Пятница, 17 апреля 2020, 15:08
Митрополит Почаевский Владимир (Мороз)

В Почаевской лавре (УПЦ МП)  в Тернопольской области подозревают масштабную вспышку коронавируса, однако настоятель отказывается сотрудничать с медиками для проведения обследований.

Источник:  главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук на заседании оперативного штаба, которую цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "У нас вчера возникла ситуация в Шумском районе, которая тесно связана с Почаевской лаврой, поскольку священник, участвующий в хоре в Почаевской лавры, является священнослужителем на территории Збаражского района, а жена его работает бухгалтером в Шумской больнице.

Соответственно, контакты пошли как среди сотрудников бухгалтерии, так и главный врач у нас положительный и многие врачи. Вчера был 21 положительный результат, а всего по Шумску 26 положительных".

Детали: По итогам эпидрасследования также было установлено, что с этим священником связана вспышка в Дубенском районе.

Чайчук сообщила, что настоятель Почаевской лавры на связь не выходит. Его помощник, пообещал предоставить список участников хора, но этого не произошло.

По ее словам, удалось обследовать только двух священников, двух хористов, а контакт очень большой. Эти священники, которые участвуют в хоре Почаевской лавры, имеют приходы в Шумском районе, Кременецком районе, Збаражском районе.

То есть,  подчеркнула она, если не будет обследования, будет достаточно крупная вспышка.

Также, по данным консула Молдовы, у восьми паломников, которые посещали Почаевскую лавру, был подтвержден коронавирус.

Чайчук заявила, что ситуация в Почаевской лавре находится на личном контроле премьер-министра. Привлечена полиция.

Напомним:  По состоянию на утро 17 апреля в Тернопольской области подтверждены 353 случая COVID-19 (25 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 20 новых случаев заболевания и 7 - выздоровления.

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Темы: коронавирусТернопольская область
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