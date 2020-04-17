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Кілька сотень людей гасять пожежу на Житомирщині, воду скидатимуть літаками

П'ятниця, 17 квітня 2020, 15:27
Кілька сотень людей гасять пожежу на Житомирщині, воду скидатимуть літаками

Кілька сотень людей гасять пожежу на території Виступовицького та Бережестського лісництв на Житомирщині.

Джерело: управління ДСНС на Житомирщині

Деталі: Горить лісова підстилка на території Виступовицького лісництва поблизу с. Рудня та с. Виступовичі. До гасіння залучено 101 людина та 20 одиниць техніки, з них від ДСНС 41 чол. о/с та 11 од. техніки.

 

На території Бережестського лісництва гаять пожежу поблизу с. Бережесть. Та працюють 220 людей та 26 одиниць техніки, з них 40 рятувальників.

Заплановано залучити авіацію ДСНС (три літаки АН-32П).

 
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Інформація про загорання сухої трави та лісової підстилки на території Виступовицького лісництва надійшла 16 квітня.

Українська правда

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Теми: пожежаЖитомирщина
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