Кілька сотень людей гасять пожежу на Житомирщині, воду скидатимуть літаками
П'ятниця, 17 квітня 2020, 15:27
Кілька сотень людей гасять пожежу на території Виступовицького та Бережестського лісництв на Житомирщині.
Джерело: управління ДСНС на Житомирщині
Деталі: Горить лісова підстилка на території Виступовицького лісництва поблизу с. Рудня та с. Виступовичі. До гасіння залучено 101 людина та 20 одиниць техніки, з них від ДСНС 41 чол. о/с та 11 од. техніки.
На території Бережестського лісництва гаять пожежу поблизу с. Бережесть. Та працюють 220 людей та 26 одиниць техніки, з них 40 рятувальників.
Заплановано залучити авіацію ДСНС (три літаки АН-32П).
Інформація про загорання сухої трави та лісової підстилки на території Виступовицького лісництва надійшла 16 квітня.
Українська правда