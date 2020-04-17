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Несколько сотен человек тушат пожар на Житомирщине, задействуют самолеты

Пятница, 17 апреля 2020, 15:27
Несколько сотен человек тушат пожар на Житомирщине, задействуют самолеты

Несколько сотен человек тушат пожар на территории Виступовицкого и Бережестского лесничеств на Житомирщине.

Источник: управление ГСЧС в Житомирской области

Детали: Горит лесная подстилка на территории Виступовицкого лесничества вблизи с. Рудня и с. Выступовичи. К тушению привлечен 101 человек и 20 единиц техники, из них от ГСЧС 41 чел. о/с и 11 ед. техники.

 

На территории Бережестского лесничества тушат пожар вблизи с. Бережесть. Там работают 220 человек и 26 единиц техники, из них 40 спасателей.

Планируется привлечь авиацию ГСЧС (три самолета АН-32П).

 

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Информация о возгорании сухой травы и лесной подстилки на территории Виступовицкого лесничества поступила 16 апреля.

Украинская правда
Темы: пожарЖитомирская область
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