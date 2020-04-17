Суд арештував ексзаступника голови СБУ часів Євромайдану

Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього першого заступника Голови СБУ – керівника Антитерористичного центру при СБУ, якого підозрюють незаконних у переслідуваннях учасників Євромайдану.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора

Дослівно: "За клопотанням прокурорів Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках, Офісу Генерального прокурора слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва застосував до колишнього першого заступника Голови СБУ – керівника Антитерористичного центру при СБУ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою".

Деталі: Експравоохоронця підозрюють у причетності до організації вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти мітингувальників у лютому 2014 року.

У зазначеному кримінальному провадженні розслідуються обставини організації Віктором Януковичем перевищення влади та службових повноважень колишнім керівництвом правоохоронних органів з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників в центральній частині м. Києва у лютому 2014 року.

Головою СБУ у 2013-2014 роках був Олександр Якименко, він переховується в Росії. Першим заступником голови СБУ і керівником АТЦ до 26 лютого 2014 року був Володимир Тоцький.

Рішення суду про обрання запобіжного заходу дозволить прокурорам розпочати процедуру екстрадиції підозрюваного та дасть можливість застосування процедури спеціального досудового розслідування і заочного засудження, оскільки колишній посадовець переховується від слідства та суду за межами України і оголошений у розшук.