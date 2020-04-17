Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд арестовал экс-зама главы СБУ времен Евромайдана

Пятница, 17 апреля 2020, 15:43
Суд арестовал экс-зама главы СБУ времен Евромайдана

Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего первого заместителя председателя СБУ - руководителя Антитеррористического центра при СБУ, которого подозревают незаконных в преследованиях участников Евромайдана.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Дословно: "По ходатайству прокуроров Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, Офиса Генерального прокурора следователь судья Печерского районного суда Киева применил к бывшему первому заместителю Председателя СБУ - руководителю Антитеррористического центра при СБУ меру пресечения в виде содержания под стражей".

Детали: Экс-правоохранителя подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года.

В указанном уголовном производстве расследуются обстоятельства организации Виктором Януковичем превышение власти и служебных полномочий бывшим руководством правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих в центральной части Киева в феврале 2014 года.

Главой СБУ в 2013-2014 годах был Александр Якименко, он скрывается в России. Первым заместителем председателя СБУ и руководителем АТЦ до 26 февраля 2014 года был Владимир Тоцкий.

Решение суда об избрании меры пресечения позволит прокурорам начать процедуру экстрадиции подозреваемого и даст возможность применения процедуры специального предварительного расследования и заочного осуждения, поскольку бывший чиновник скрывается от следствия и суда за пределами Украины и объявлен в розыск.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕвромайданСБУОфис генпрокурора
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Евромайдан
Дела Майдана: приговор получил экс-милиционер, который вывез "черную роту" Беркута
Дело 2 мая в Одессе: Фучеджи приговорили к 15 годам тюрьмы заочно
"Дела Майдана": суд признал виновным "титушку" Медвидя, но освободил от наказания
Последние новости
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
Все новости...
Реклама: