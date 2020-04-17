Суд арестовал экс-зама главы СБУ времен Евромайдана

Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего первого заместителя председателя СБУ - руководителя Антитеррористического центра при СБУ, которого подозревают незаконных в преследованиях участников Евромайдана.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Дословно: "По ходатайству прокуроров Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, Офиса Генерального прокурора следователь судья Печерского районного суда Киева применил к бывшему первому заместителю Председателя СБУ - руководителю Антитеррористического центра при СБУ меру пресечения в виде содержания под стражей".

Детали: Экс-правоохранителя подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против митингующих в феврале 2014 года.

В указанном уголовном производстве расследуются обстоятельства организации Виктором Януковичем превышение власти и служебных полномочий бывшим руководством правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих в центральной части Киева в феврале 2014 года.

Главой СБУ в 2013-2014 годах был Александр Якименко, он скрывается в России. Первым заместителем председателя СБУ и руководителем АТЦ до 26 февраля 2014 года был Владимир Тоцкий.

Решение суда об избрании меры пресечения позволит прокурорам начать процедуру экстрадиции подозреваемого и даст возможность применения процедуры специального предварительного расследования и заочного осуждения, поскольку бывший чиновник скрывается от следствия и суда за пределами Украины и объявлен в розыск.