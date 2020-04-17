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Справи Майдану: за розгін студентів підозру вручено ексбійцю "Беркуту"

П'ятниця, 17 квітня 2020, 16:50
Справи Майдану: за розгін студентів підозру вручено ексбійцю Беркуту

Слідчі ДБР повідомили про підозру у перевищенні влади колишньому бійцю полку міліції особливого призначення "Беркут" під час розгону студентського мітингу на Майдані Незалежності в Києві 30 листопада 2013 року

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора

Деталі: За даними слідства, 30 листопада 2013 року колишній правоохоронець, перевищуючи свої службові повноваження, здійснив адміністративне затримання учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності.

Під час нього міліціонер "Беркуту" застосував до потерпілого насильницькі дії,  чим незаконно перешкодив проведенню зборів. В подальшому він склав рапорт про затримання, до якого вніс завідомо неправдиві відомості.

Підозрюваному інкримінують незаконне перешкоджання проведенню зборів та мітингів, перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством та службове підроблення (ст. 340, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 КК України).

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄвромайданОфіс генпрокурораДБРБеркут
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