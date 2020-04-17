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Дела Майдана: за разгон студентов подозрение вручено экс-бойцу "Беркута"

Пятница, 17 апреля 2020, 16:50
Дела Майдана: за разгон студентов подозрение вручено экс-бойцу Беркута

Следователи ГБР сообщили о подозрении в превышении власти бывшему бойцу полка милиции особого назначения "Беркут" во время разгона студенческого митинга на Майдане Независимости в Киеве 30 ноября 2013 года

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Детали: По данным следствия, 30 ноября 2013 года бывший правоохранитель, превышая свои служебные полномочия, совершил административное задержание участника мирного собрания на Майдане Независимости.

Во время него милиционер "Беркута" применил к потерпевшему насильственные действия, чем незаконно помешал проведению собрания. В дальнейшем он составил рапорт о задержании, в который внес заведомо ложные сведения.

Подозреваемому инкриминируют незаконное воспрепятствование проведению собраний и митингов, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшееся насилием и служебный подлог (ст. 340, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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Темы: ЕвромайданОфис генпрокурораГБРБеркут
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