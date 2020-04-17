За час карантину поліція вилучила 1049 несертифікованих тестів на COVID-19

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П'ятниця, 17 квітня 2020, 17:13

За період карантину правоохоронці вилучили з нелегального обігу 1049 несертифікованих тестів на COVID-19 та 2760 літрів підроблених антисептиків.

Джерело: Національна поліція

Деталі: Також поліція вилучила майже 35 000 медичних масок та респіраторів і встановила 236 осіб, які у мережі розміщували неправдиву чи провокаційну інформацію стосовно коронавірусу.

Зокрема виявили 179 Інтернет-посилань, за якими шахраї ошукували громадян, продаючи неіснуючий товар, під час пандемії. Наразі їх протиправна діяльність заблокована.



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