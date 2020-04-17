За время карантина полиция изъяла 1049 несертифицированных тестов на COVID-19

За период карантина правоохранители изъяли из нелегального оборота 1049 несертифицированных тестов на COVID-19 и 2760 литров поддельных антисептиков.

Источник: Национальная полиция

Детали: Также полиция изъяла почти 35 тысяч медицинских масок и респираторов и установила 236 человек, которые в сети размещали ложную или провокационную информацию о коронавирусе.

В частности обнаружили 179 Интернет-ссылок, по которым мошенники обманывали граждан, продавая несуществующий товар, во время пандемии. Сейчас их противоправная деятельность заблокирована.