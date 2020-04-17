Аваков і Чечоткін запевнили, що дим у Києві – не з Чорнобильської зони

1072 перегляди
П'ятниця, 17 квітня 2020, 17:43

Голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін наполягає, що запах диму в Києві жодним чином не пов’язаний із пожежами в Чорнобильській зоні.

Джерело: селекторна нарада президента Володимира Зеленського з Чечоткіним і міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, про яку пише сайт президента

Деталі: Керівники двох відомств доповіли Зеленському, що смог над столицею не становить хімічної та радіологічної загрози, а радіаційний фон у Києві та області – у межах норми й не перевищує природних фонових значень.

За їхніми словами, напередодні шквальний вітер на Житомирщині пошкодив мережі електропередачі. Зранку в регіоні зафіксовано три нових осередки пожежі. До того ж горять і торф'яні поклади, через що дим і запах горіння можуть зберігатися кілька днів.

Пряма мова Чечоткіна: "Хочу підтвердити те, що цей запах диму в Києві – він жодним чином не пов’язаний із пожежами в Чорнобильській зоні".

Пряма мова Авакова: "Все, що в Києві відбувається, – це не через Чорнобильську зону. Все, що нам принесло, на 90% це надуло з Житомирської області. Це все за рахунок вітрів, які йдуть у нашу сторону й накривають Київ. До того ж вчора була буря навколо всього Києва".

 

.

Українська правда
Теми: Київ екологія Чорнобиль пожежа


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На Великдень біля усіх храмів Києва виставлять поліцію 17 квітня 2020, 16:02
Якість повітря у Києві значно покращилася 17 квітня 2020, 15:40
Хворий на COVID-19 ректор духовної семінарії попросив пробачення у всіх, кого заразив 17 квітня 2020, 14:09
Усі новини
Головні новини
Розвідка США ще в листопаді знала про коронавірус і повідомила союзникам – ЗМІ
Суд арештував ексзаступника голови СБУ часів Євромайдану
На Львівщині священник влаштував хресну ходу, попри карантин
Україна ще не досягла піку епідемії – Офіс президента
Усі новини
Суспільство

Як стати опорою хворому на рак

дослідження

Чому статеве дозрівання у дівчаток починається раніше